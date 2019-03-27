Под брендом Aurus выйдет парадный кабриолет

Публично седан под брендом Aurus был представлен на Московском автосалоне. Теперь появилась информация, что 9 мая состоится дебют открытой версии Aurus S600.

Сегодня «Российская газета» сообщила, что 9 мая на параде в Москве по площади проедет Aurus с мягким складным верхом. Машина полностью будет повторять стилистику седана.

В целом данная модель разрабатывается для торжественных мероприятий и среди таких Парад Победы. Решение о продажах российской машины с открытым верхом пока не принято.