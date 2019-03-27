В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года выпуска

Удорожание, как сообщает сайт «Цена Авто», затронуло автомобили, выпущенные в этом году.

Так, на российском рынке стали дороже седаны G70 и G90, которые прибавили в цене от 20 до 115 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Минимальная стоимость четырехдверки Genesis G70 теперь составляет 2 149 000 рублей, а самая дорогая комплектация в марте оценена уже в 3 039 000 рублей.

Флагманский седан оценили в 4 885 000 рублей за базовую версию 2019 года производства. Самая дорогая комплектация обойдется покупателям в 6 415 000 рублей.

Стоит отметить, что последнее удорожание автомобилей было в феврале прошлого года, когда модели подорожали на сумму от 40 до 110 тысяч рублей.