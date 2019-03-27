В Renault снова намерена возобновить переговоры по полному слиянию с Nissan. Это приведёт к тому, что в мире появится новый очень крупный автопроизводитель, к тому же после этого объединённая компания может купить концерн Fiat Chrysler Automobiles.
В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler
27.03.2019 22:24
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Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor. Сейчас эти компании являются крупнейшими в мире.
О том, что Renault может купить FCA упоминал еще бывший управляющий компаниями Renault и Nissan Карлос Гон.
Но тогда данная идея была заблокирована правительством Франции, которая владеет 15% активов французской марки.
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