BMW с 1 апреля поднимет цены в России на большинство моделей

Две модели марки из модельного ряда уже подорожали, а в целом 16 из 26 автомобилей подорожают с 1 апреля.

Об этом сообщают специалисты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили. Эксперты уже ознакомились с обновленными ценами автомобилей.

Новые цены станут действительны с 1 апреля. По прежней цене будут предлагаться только седаны 3 Series и 7 Series, а также кроссоверы Х1, Х2, Х3, Х4, Х6М и Х7.

Другие автомобили из официально представленных в России прибавят в цене от 20 до 460 тысяч рублей в зависимости от модели и ее комплектации.