Ford: в России останутся только коммерческие автомобили

Несколько месяцев решалась судьба автомобильных заводов Ford в России, а также как пройдет реорганизация бизнеса марки в нашей стране.

Недавно стало известно, что компания уйдет с рынка легковых автомобилей и сообщалось о нескольких вариантах развития событий.

Теперь представители Ford официально прокомментировали происходящее и сообщили, что уходят с рынка, закрывая заводы.

Уже летом будет остановлено производство легковушек, а заводы во Всеволожске (Ленобласть) и Набережных Челнах (Татарстан) будут закрыты.

Также под закрытие попадает и предприятие по выпуску двигателей. В скором времени будет создано обновленное совместное предприятие, где 51% получит «Соллерс».

СП займется выпуском коммерческих автомобилей Ford Transit на площадке в Елабуге.

Отдельно отмечается, что все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей будут выполнены в полном объёме.