Аккумуляторы Delkor

АКБ Delkor – продукт совместной работы американцев и корейцев. Относится к необслуживаемому типу батарей, сегмент – премиум.

По сравнению с аналогами прибор имеет ряд преимуществ, за которые его и любят пользователи. Посмотрим поближе, в чём особенности Делкор, какие отличия от аналогов.

Аккумуляторы Делкор в чём преимущества?

При создании линейки приборов производитель использовал специальную запатентованную технологию. Согласно патенту она не может использоваться другими компаниями, поэтому АКБ Делкор считаются одними из самых лучших на рынке.

Выпускается продукция для всех марок машин, включая австралийскую версию. Есть батареи для мотоциклетной техники.

Выбор аккумулятора для мотоциклов требует определенного серьезного подхода, потому как техника на дороге испытывает серьезную нагрузку и должна её выдерживать. К преимуществам продукции Делкор относится:

Специальные решетки, которые созданы с помощью растяжки и холодной ковки. В итоге они более устойчивы к ударам и механическому воздействию. При производстве АКБ используется свинцово-кальциевый сплав с добавлением серебра и небольшого процента олова. Как результат техническая жидкость расходится не так быстро и не требуется доливать дистиллированную воду в процессе использования АКБ. Герметичный корпус. И если у других производителей крышка приклеивается, то здесь герметизация сделана с помощью сварочных швов. Это полностью исключает пролив технической жидкости и электролита. Это важно для мотоциклетной техники, когда батарея постоянно испытывает нагрузку. Есть ребра жесткости с амортизацией. При вибрации батарея не повреждается и прослужит намного дольше. Плоское дно и небольшая полость внизу делают АКБ более устойчивым к разрушению и износу. Прибор прослужит намного дольше, чем аналоги.

Какие модели Делкор есть?

Модельный ряд Делкор позволяет выбрать прибор под любую марку транспорта. Для этого нужно знать характеристики своей техники, и понимать в каких условиях она будет использоваться.

Выделяют несколько линий АКБ этого типа:

АКБ, созданные по стандартам Европы. В продаже они получили маркировку DIN;

Батареи, созданные по стандарту азиатских регионов, называются JIS;

АКБ, созданные по стандартам США (BCI);

Для транспорта австралийского типа подойдёт AUS.

В ассортименте есть батареи для легкового, грузового транспорта и мотоциклетной техники. Вам предстоит выбрать тот вариант батареи, который максимально подойдёт.

Если вы не знаете, какой АКБ будет актуален в вашем случае, что делать при выборе батареи и как продлить срок использования обратитесь за консультацией к специалистам и для вас подберут нужный тип батареи.