Новый кроссовер из бюджетного сегмента скоро поступит в продажу на индийском рынке, где автомобили марки продаются под брендом Maruti Suzuki.

Suzuki скоро представит новый бюджетный кроссовер, который становится серийной версией прошлогоднего концепта Future-S.

Какое название получит новинка сейчас не сообщается, но известно, что в модельном ряду он займет место модели Alto, а ее стоимость составит около 250 тысяч рублей в эквиваленте.

Создается автомобиль, чтобы составить конкуренцию успешному Renault Kwid. По предварительным данным, новый бюджетный кроссовер будет оснащен литровым бензиновым двигателем мощностью 68 л.с., а среди трансмиссий будет пятискоростная механика или робот.