Лифтбек Peugeot 508 нового поколения сертифицировали в России

Новое поколение лифтбека Peugeot 508 было представлено еще в феврале прошлого года и скоро его продажи стартуют и на российском рынке.

Компания в России уже получила сертификат на продажу автомобиля в стране. В базе Росстандарта появилось ОТТС на лифтбек Peugeot 508 нового поколения, благодаря которому стали известны моторы, с которыми приедет автомобиль на российский рынок.

К слову пока официально Peugeot 508 анонсирован в нашей стране не был, поэтому о сроках старта продаж пока ничего неизвестно.

Напомним, что в Европе Peugeot 508 предлагается еще и в кузове универсал, но в России сертифицировали только лифтбек. В документе указаны два двигателя, в числе которых 2,0-литровый дизельный агрегат с отдачей 170 лошадиных сил и 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 150 лошадиных сил.

Среди трансмиссий предложат восьмискоростной автомат, предназначенный для дизельной версии, и шестискоростная автоматическая коробка, которая будет предложена для бензиновой модификации.