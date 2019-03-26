Geely презентовала кроссовер Geely FY11 на платформе от Volvo

Geely на домашнем рынке представила свой новый купеобразный кроссовер FY11. Эта машина создана на одной платформе с кроссовером Volvo XC40.

В модельном ряду Geely FY11 станет флагманской моделью, а в продажу она поступит с большим количеством дополнительных опций и турбомоторами.

Так, кросс-купе будет предлагаться с кожаным салоном, вставками из шлифованного алюминия и мягкого пластика.

В салоне кроссовера установили большой экран мультимедийной системы и премиальную акустическую систему BOSE c 12 динамиками.

Также для заказа доступна беспроводная зарядка для смартфона, кресла с вентиляцией и ароматизатор-ионизатор воздуха.

Под капотом новинки может быть установлен 2,0-литровый мотор T5 разработанный компанией Volvo. Его мощность составляет 238 л.с.

Предложат еще гибридный вариант FY11, в котором 1,5-литровый 177-сильный турбомотор и стартер-генератор.

Во всех вариантах будет доступна только семиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод в базовой версии будет передний, а в качестве опции можно будет заказать полноприводную версию Geely FY11.

Также новинка получила адаптивный круиз-контроль, систему удержания автомобиля в полосе движения, систему мониторинга слепых зон и технологию предотвращения столкновений.

В Китае Geely FY11 в дилерских центрах появится осенью по цене от 139 800 юаней, что в пересчете 1 329 000 рублей.