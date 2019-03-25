Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace в 2021 году

Jaguar выпустит свой первый кроссовер только в 2021 году, о чем рассказали представители марки. Автомобиль займет в модельном ряду самое верхнее место и станет новым флагманом компании.

По данным Autocar, журналисты которого ссылаются на представителя компании, машина поступит в продажу под названием J-Pace.

Ее создадут на базе алюминиевой платформы MLA. На этой тележке также создадут новое поколение Range Rover.

Jaguar J-Pace будет иметь длину около 4,9 метра, а багажное отделение машины составит порядка 650 литров.

По слухам, кроссовер оснастят гибридной силовой установкой, причем передавать крутящий момент на переднюю ось будет ДВС, а задние колеса будет вращать электрический двигатель.

Кардана в машине не будет, а его место займет блок батарей, обеспечивающий запас хода порядка 80 км. Не исключено, что в дальнейшем J-Pace получит и полностью электрическую версию.