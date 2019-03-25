Aston Martin показал первые тизеры особого DBS GT Zagato

Купить современный Aston Martin DBS GT Zagato можно будет только вместе с трековым вариантом ретро-спорткара Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation.

Всего компания намерена выпустить 19 комплектов таких машин, а покупатель за них выложит 6 млн фунтов стерлингов (508 миллионов рублей).

Британский производитель уже показал тизеры нового Aston Martin DBS GT Zagato, который выполнят по мотивам 725-сильного Aston Martin DBS Superleggera. Последний показали в июне 2018 года.

При этом кузов купе будет выполнен с характерном стиле проектов Zagato с двойными выступающими элементами на крыше и заднем стекле машины.

В Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation установят шестицилиндровый мотор мощностью 380 л.с. Пару ему составит 4-ступенчатая механическая коробка передач. Привод в ретро-спорткаре будет только задний.

Aston Martin DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation будут выпущены в честь 100-летия итальянского ателье Zagato.

Первые экземпляры ретро-спорткара клиенты начнут получать в конце текущего года, а современный вариант версии клиентам отправят только в конце 2020 года.