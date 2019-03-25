Новый Nissan Juke 2020 модельного года показали на рендерах

Новое поколение кроссовера Nissan Juke уже было замечено на тестировании и не раз, только тестовый прототип покрыт камуфляжной пленкой.

Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать на рендерах новый Nissan Juke 2020 модельного года, дебют которого ожидается летом этого года.

Ранее представители компании говорили, что дизайн кроссовера будет отличаться от предшественника, но судя по ранним шпионским фото, модель все же окажется узнаваемой.

В его основе расположится платформа CMF-B, за счет которой в линейке двигателей ожидается полуторалитровый дизельный мотор и бензиновый агрегат объемом один литр.

Помимо этого для кроссовера будет предлагаться и 190-сильный 1,6-литровый мотор, а возможно появится и гибридная силовая установка.