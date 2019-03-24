Названы самые распространенные японские автомобили в России

«Автостат Инфо» опубликовал результаты нового исследования, в рамках которого были установлены самые распространенные японские автомобили в парке России.

Среди марок лидером оказалась «Тойота», автопарк которой насчитывает 3 127 681 автомобиль. Модели бренда Nissan стали вторыми самыми распространенными.

Их объём составляет 1 888 316 экземпляров по состоянию на начало этого года. Третьими самыми распространенными японскими автомобилями стали машины марки Mitsubishi — 1 076 265 авто.

В первой пятерке оказались Mazda и Honda с показателями 706 783 и 665 247 ед. соответственно. Также в автомобильном парке страны насчитали 385 162 машин марки «Сузуки», 281 740 ед. – «Лексусов» и 252 881 автомобиль «Субару».

Среди самых популярных моделей оказались: Toyota Corolla (647 956 ед.,), Toyota Camry (421 474 ед.) и Toyota RAV4 (397 435 ед.).