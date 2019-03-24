Мировой автомобильный рынок в феврале снизился на 6%

Отрицательная динамика продаж новых автомобилей в мире наблюдается и по итогам первых двух месяцев этого года.

В прошлом месяце автопроизводители на мировом автомобильном рынке реализовали 6 392 838 автомобилей, в числе которых не только легковушки, но и лёгкие коммерческие авто.

Этот результат оказался ниже прошлогоднего на 6%. За период январь-феврале объёмы продаж машин составили 13 627 000 ед., что на 7,6%.

В феврале самым крупным авторынком остался Китай, где продажи составили 1 458 000 авто, что на 14,2% меньше. В США продажи также снизились и составили 1 263 000 шт., что на 2,8% меньше.