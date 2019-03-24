Составлен ТОП-5 самых доступных 7-местных автомобилей в России

Семиместные автомобили набирают популярность во всем мире. Особенно востребованы трехрядные машины в Китае, где иногда дополнительные места устанавливают и в пятиместной версии авто. Конечно на третьем ряду места оказывается очень мало, но его вполне достаточно детям.

В России семиместные варианты тоже востребованы, причем они представлены в разных ценовых сегментах, как бюджетных так и не очень.

Так, при выборе совместного авто покупателю стоит обратить внимание на китайский кроссовер Lifan MyWay или Lada Largus.

Эти машины предлагают по цене до 1 млн рублей, поэтому их может позволить каждая среднестатистическая российская семья.

Для тех, кто предпочитает европейских производителей можно обратить внимание на новый кроссовер Skoda Kodiaq или Volkswagen Caddy.

Причем чешская модель стоит дешевле, чем практичный Caddy с высокой крышей. Для ценителей французского автомобильного дизайна стоит присмотреться к Citroen C4 SpaceTourer.

Это минивэн можно купить до 2 млн рублей, а эту машину характеризуют как очень удобная и практичная. К тому же она еще и «яркая» на дороге и привлекает к себе внимание других участников движения.