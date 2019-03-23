Kia готовит седан Kia K3 с необычным дизайном решетки радиатора

В апреле на Шанхайском автосалоне будет представлено новое поклонение корейского седана Kia K3.

Эта модель создана исключительно для китайского рынка и судя по новым снимкам она будет очень сильно отличаться от других моделей Kia.

На рынке КНР новое поколение К3 поступит в продажу летом и будет предлагаться с классическим атмосферным мотором, а также гибридной силовой установкой PHEV.

Источникам уже удалось узнать размеры нового поколения седана. Так, его длина будет 4660 мм, ширина — 1780 мм, а высота — 1450 мм. Длина и высота автомобиля увеличились на 60 и 5 мм соответственно. При этом колесная база не изменилась — 2700 мм.

Самым привлекательным в новом седане Kia K3 стала радиаторная решетка, которая отличается от тех, что используется в европейских версиях марки, и теперь она больше похоже на решетку от Maserati.