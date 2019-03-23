SKODA разрабатывает несколько недорогих электромобилей

Чешская компания, входящая в состав концерна Volkswagen, на платформе MEB выпустить три новых модели, оснащенных электрической силовой установкой.

Платформа MEB разрабатывалась концерном Volkswagen Group исключительно для электрокаров и на ней будут выпускать электрические машины не только под брендом Volkswagen и Skoda, но также и другими марками входящими в состав концерна.

Флагманской электрической моделью Skoda станет кроссовер, созданный на базе концепта Vision iV. По мотивам этого концепта будет создан еще один представитель SUV.

Также будет разработан самый доступный электрический автомобиль, но про него пока нет никакой информации.

Предположительно ее будут выпускать на заводе в Квасинах, а кроссоверы на заводе в Млада Болеслав.

По слухам городской хэтчбек Citigo тоже переведут на электрическую тягу. В целом к 2025 году 25% модельного ряда чешской компании будут электрифицированы.