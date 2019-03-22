Появились первые фотографии салона электрической фуры Tesla Semi

Представленный в конце 2017 года электрический грузовик Tesla Semi вызвал большое количество споров, ведь машина оказалась нестандартной во всех отношениях.

Tesla Semi отличается от всех традиционных грузовиков и дело даже не в силовых агрегатах, а в его внешности и компоновки салона.

Тут водительское место расположено посередине, а слева и справа находятся большие сенсорные планшеты, на которых отображается вся информация о параметрах автомобиля, а также выводится изображение камер, заменяющих зеркала заднего вида.



Недавно пользователь Reddit с ником rygel_fievel в соцсети опубликовал снимки салона электрического грузовика. По его словам, на презентации представители компании запрещали снимать салон машины.

При этом в Сети уже давно опубликованы видеоролики, в которых можно рассмотреть непривычный салон Tesla Semi.

Электрическую фуру должны начать производить в 2020 году, и как известно у автопроизводителя на электрический грузовик уже много заказов.

