Представленный в конце 2017 года электрический грузовик Tesla Semi вызвал большое количество споров, ведь машина оказалась нестандартной во всех отношениях.
Появились первые фотографии салона электрической фуры Tesla Semi
Tesla Semi отличается от всех традиционных грузовиков и дело даже не в силовых агрегатах, а в его внешности и компоновки салона.
Тут водительское место расположено посередине, а слева и справа находятся большие сенсорные планшеты, на которых отображается вся информация о параметрах автомобиля, а также выводится изображение камер, заменяющих зеркала заднего вида.
Недавно пользователь Reddit с ником rygel_fievel в соцсети опубликовал снимки салона электрического грузовика. По его словам, на презентации представители компании запрещали снимать салон машины.
При этом в Сети уже давно опубликованы видеоролики, в которых можно рассмотреть непривычный салон Tesla Semi.
Электрическую фуру должны начать производить в 2020 году, и как известно у автопроизводителя на электрический грузовик уже много заказов.