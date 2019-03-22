Купе Chrysler TC 1990 от Maserati нашли на автомобильной свалке

Необычный автомобиль обнаружили на одной из автомобильных свалок очевидцы, приславшие его фото в редакцию зарубежного издания autoblog.com.

На представленных снимках купе Chrysler TC 1990 от Maserati, которое было запущено в производство в 1988 году, но уже в 1990 году выпуск был прекращен.

В 80-х года компании Maserati и Chrysler активно сотрудничали и в рамках этого сотрудничества и было выпущено купе, созданное на платформе Chrysler K.

Последнюю разрабатывали совместно со специалистами Maserati. За все время производства было выпущено в общей сложности 7,3 тыс. экземпляров и вот один из них заметили на свалке.

По состоянию на 2019 год, такое купе стоило было порядка 70 тысяч долларов. В автомобиле устанавливался 2,2-литровый турбированный двигатель мощностью 160 или 200 л.с.

По оценке специалистов, найденный экземпляр можно восстановить, правда на это потребуется немалая сумма денег.