Необычный автомобиль обнаружили на одной из автомобильных свалок очевидцы, приславшие его фото в редакцию зарубежного издания autoblog.com.
Купе Chrysler TC 1990 от Maserati нашли на автомобильной свалке
На представленных снимках купе Chrysler TC 1990 от Maserati, которое было запущено в производство в 1988 году, но уже в 1990 году выпуск был прекращен.
В 80-х года компании Maserati и Chrysler активно сотрудничали и в рамках этого сотрудничества и было выпущено купе, созданное на платформе Chrysler K.
Последнюю разрабатывали совместно со специалистами Maserati. За все время производства было выпущено в общей сложности 7,3 тыс. экземпляров и вот один из них заметили на свалке.
По состоянию на 2019 год, такое купе стоило было порядка 70 тысяч долларов. В автомобиле устанавливался 2,2-литровый турбированный двигатель мощностью 160 или 200 л.с.
По оценке специалистов, найденный экземпляр можно восстановить, правда на это потребуется немалая сумма денег.