Кроссовер Haval F7 ставит новые рекорды по продажам

Новая модель кроссовера, которая создавалась с прицелом на молодую аудиторию и уже скоро появится на российском рынке, бьет новые рекорды по продажам.

С момента выхода новинка Haval F7 стала пользоваться повышенным спросом и уже через месяц она смогла обойти по продажам своих главных конкурентов, в том числе и Volkswagen Tiguan.

Но теперь сообщается и о новых рекорда. Как сообщили в пресс-службе китайской марки, на рынке Китая Haval F7 разошелся тиражом в количестве 10 600 единиц.

Это не только рекордный объём для модели, но еще это позволило автомобилю войти в первую десятку самых продаваемых в стране заняв седьмую строчку, а это отличный показатель, учитывая конкуренцию в Китае.

Напомним, что новый кроссовер Haval F7 ожидается в продаже в России этой весной, а его сборка уже стартовала на новом предприятии китайской компании в Тульской области.