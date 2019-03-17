Названы главные недостатки кроссовера Renault Duster с пробегом

Renault Duster один из самых популярных кроссоверов России, причем он высоким спросом пользуется не только на рынке новых автомобилей, но также и на вторичном рынке.

Эксперты «За рулем» назвали главные недостатки этой модели, но также были озвучены и ее преимущества.

Среди последнего выделили энергоемкую подвеску, просторный салон и большое багажное отделение. Также был отмечен внешний вид машины и надежность моторов.

А вот большим недостатком в Duster является плохое лакокрасочное покрытие, не очень продуманная система отопления и скудное оснащение в базовых комплектациях.

В них автопроизводитель не предлагает даже систему курсовой устойчивости и кондиционер. По поводу моторов и трансмиссии в Duster никто ничего плохого сказать не может, а к тому же ДВС не очень дорогие в обслуживании и достаточно надежные.

Самым «капризным» считается дизельный 1,5-литровый мотор, в котором каждые 10 тыс. км пробега нужно менять свечи предпускового подогрева.

Также стоит обратить внимание на четырехступенчатую автоматическую коробку передач. На ней не следует ездить по снегу и грязи, тогда как в городских условиях она без труда отработает 200 тыс. км.