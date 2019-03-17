Специалисты компании Suzuki работают над новым автомобилем, который называют конкурентом Renault Kwid и будет одним из самых дешевых в линейке марки.
Suzuki вывела на тесты конкурента бюджетному Renault Kwid
17.03.2019 16:04
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Suzuki вывела на тесты конкурента бюджетному Renault Kwid, презентация которого ожидается до конца этого года.
Уже известно, что новинка получит дизайн в стилистике концептуальной модели с названием Future-S.
Городской хэтчбек будет предназначен для индийского рынка, где в модельной линейке он также станет заменой автомобилю Alto.
Линейка двигателей новой модели Suzuki, название которой пока неизвестно, будет представлена 1,2-литровыми трех- и четырехцилиндровыми моторами.
Среди трансмиссий предложат механическую или роботизированную КП.
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