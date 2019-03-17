Специалисты компании Suzuki работают над новым автомобилем, который называют конкурентом Renault Kwid и будет одним из самых дешевых в линейке марки.

Suzuki вывела на тесты конкурента бюджетному Renault Kwid, презентация которого ожидается до конца этого года.

Уже известно, что новинка получит дизайн в стилистике концептуальной модели с названием Future-S.

Городской хэтчбек будет предназначен для индийского рынка, где в модельной линейке он также станет заменой автомобилю Alto.

Линейка двигателей новой модели Suzuki, название которой пока неизвестно, будет представлена 1,2-литровыми трех- и четырехцилиндровыми моторами.

Среди трансмиссий предложат механическую или роботизированную КП.