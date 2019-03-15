Geely готовит новый кроссовер Geely SX12 с оригинальным дизайном

Год назад на Пекинском автосалоне был представлен концепт Geely Icon. Теперь на сайте министерства промышленности КНР зарегистрирована серийная версия модели Geely SX12, которая выполнена в стиле концепта.

В Китае новая модель в продаже появится в текущем году, а через пару лет она должна появится на других рынках и не исключено что ее привезут в РФ.



Geely SX12 почти полностью повторяет внешность концепта Geely Icon, за исключением дверей, которые выполнены в классическом стиле, а не распахивающиеся как в концепте.

Также в серийном варианте будут установлены обычные зеркала заднего вида, а не камеры. А вот дверные ручки предложат в двух вариантах — скрытые и обычные.

Передняя честь осталась без изменений, а вот выштамповоки на кузове серийного кроссовера не отличаются от концепта.

Официальных изображений салона Geely SX12 пока нет, но судя по ранним шпионских снимкам он будет практически идентичный с интерьером концептуальной версии «паркетника».



В основе машины лежит платформа BMA, которая разработана совместно с Volvo и по сути она является удешевленным вариантом платформы CMA.

Между тем на сайте министерства промышленности были указаны некоторые параметры Geely SX12. Так, машина будет поставляться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Не исключено, что в дальнейшем она получит гибридную версию.

Источник: Gazetadaily.ru.