Новое поколение кроссовера KIA Mohave скоро выйдет на рынок

Внедорожник новой генерации был замечен на тестах в Южной Корее. Вместе со шпионскими снимками были опубликованы и некоторые подробности.

Как сообщают зарубежные СМИ, новое поколение кроссовера KIA Mohave выйдет на рынок уже во втором квартале этого года.

Сейчас кроссовер проходит финальное тестирование, а позиционируется он как автомобиль 2020 модельного года.

В модельном ряду Mohave теперь располагается на ступень ниже Telluride. Новое поколение модели теперь имеет обновленный дизайн в стиле старшей модели, а вот платформу компания использовала от предшественника.

Предполагается, что линейка двигателей будет представлена трехлитровым дизельным агрегатом мощностью 250 л.с., в паре с которым будет работать 8-ступенчатая автоматическая КП и система полного привода.

Будут доступны и другие двигатели, а список оборудования пополнится новыми современными системами и функциями.