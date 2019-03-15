Tesla представила бюджетный электрический кроссовер Model Y

Американская компания как и обещала сегодня 15 марта провела презентацию своего нового кроссовера, который становится самым доступным в линейке после Model Х.

В продаже новый электрокроссовер Model Y появится только осенью будущего года. Для покупки новинку предложат в трех версиях, среди которых будет Standard Range, Long Range, Dual Motor AWD и Performance.

Заявленная стоимость базовой комплектации составляет 39 тысяч долларов, но такая цена будет действительно при продаже кроссовера в 2021 году, а пока стоимость назвали «рекламной».

Следующие комплектации получили ценники $47 000, $51 000 и $60 000. Последние появятся в продаже весной 2020 года. Model Y в базовом исполнении имеет привода на заднюю ось и способен ускорится до первой сотни за 5,9 секунды.

Максимальная скорость составит 193 км/ч, а заявленный запас хода 370 км. Long Range будет также заднеприводным, но с увеличенным запасом хода до 482 км и разгоном за 5,5 секунды. Максимальная скорость будет 210 км/ч.

Полноприводная базовая версия имеет показатель разгона до 100 км/ч – 4,8 секунды, «максималка» — 217 км/ч. На одной подзарядке такой вариант проедет 450 км.

Что касается самой дорогой модификации Model Y, то разгонится до сотни за 3,5 секунды, максимальная скорость составит 240 км/ч, а запас хода будет 450 км.

Из оснащенности электрокара стоит отметить наличие 15,6-дюймового экрана, сидения с подогревом, аудиосистема с 14 динамиками, 4 порта USB и многое другое.