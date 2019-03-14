Volkswagen решил в России организовать производство турбодвигателя

В компании уже оценили объём инвестиции для запуска нового производства и уже даже подана заявка на специальный инвестиционный контракт (СПИК).

В производство 1,4-литровых турбомоторов намерены направить 40 млрд руб, причем ДВС будут использоваться не только в машинах концерна произведённых в РФ, но также экспортироваться по всему миру.

В Калуге уже выпускают ДВС и в компании намерены увеличить мощность предприятия с 150 тыс. до 300 тыс. агрегатов в год.

Автопроизводитель намерен договориться по условиям СПИКа и выделить на модернизацию производства 40 млрд руб, а эти средства планируют освоить в течение пяти лет.