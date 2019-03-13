Расчет стоимости аренды автомобиля: формула и примеры рыночных цен

Автор: Иван Фандорин Авто советы 26

Сегодня вы узнаете, как проводится расчет стоимости аренды автомобиля, какая рыночная цена аренды автомобиля у физического лица, и какие средние цены аренды.

Стоимость проката авто в месяц берется не с потолка. Нужно учитывать ряд факторов для расчета цены. Более того, для этого даже есть специальная формула.

Как рассчитать аренду автомобиля?

Итак, аренда авто рассчитывается по формуле, которая включает следующие параметры:

Рыночная цена машины (руб.).

Уровень инфляции (%).

Коэффициент амортизации.

Планируемая рентабельность, она же прибыль (%).

Подробно разберем каждый из параметров расчета аренды автомобиля.

С ценой машины все понятно. Если новая, отталкиваемся от того, за сколько взяли ее в салоне. Если б/у – от рыночной стоимости.

Уровень инфляции берем на начало месяца (смотрим размер за предыдущий на сайте Центробанка), если авто сдается на месяц, или на начало арендного периода, если на более длительный срок.

Коэффициент амортизации. Здесь сложнее. Все зависит от интенсивности эксплуатации авто. Если сдаете машину под такси, он будет максимальным – 0.5. Если с правом выкупа – на уровне 0.2 (диапазон возможных значений – от 0.05 до 0.5).

Рентабельность при длительном прокате для автомобиля эконом- или стандарт-класса будет на уровне 5% (в формуле 0.5).

В принципе, все. Можно приступать к расчету на конкретном примере.

Рыночная цена аренды автомобиля у физического лица и в прокатной компании

Сразу стоит отметить, что средние цены аренды автомобиля в месяц у «физика» и у «юрика» примерно одинаковы. Не будем вдаваться в детали, а разберем общий для обоих случаев вариант.

Рассмотрим вариант сдачи в аренду под такси 4-летнего Hyundai Solaris на длительный срок. Рыночная стоимость авто – в районе 360 000 рублей. В феврале 2019 уровень инфляции был 0.44%. Рентабельность берем 5% (в формуле будет 0.5, и это один из самых оптимистичных прогнозов), а амортизацию – максимальную (0.5%), т.к. авто будет работать в такси.

Перемножаем все эти значения и получаем: 360 000 х 0.44 х 0.5 х 0.5 = 39600 рублей. Если посмотреть предложения от прокатных компаний на аналогичные автомобили, видно, что цены примерно на этом же уровне. Значит, формула работает.

Этот пример расчета аренды автомобиля не является «догмой». На стоимость могут влиять разные факторы. Среди них – регион, «аппетиты» владельца по прибыли, состояние машины и пр. Также значение имеет класс автомобиля. Уровень прибыли для эконом- и бизнес-сегмента будет разным. Также на конечную стоимость будут влиять обязательства сторон по обслуживанию машины и другие «подводные камни». Так что, все здесь индивидуально. И в некоторых случаях при расчете лучше будет воспользоваться помощью специалистов.

По материалам сайта Prostoprokat.ru.