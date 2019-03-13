Названы города-миллионники РФ по продажам новых автомобилей

Российские аналитики опубликовали рейтинг городов РФ с населением более 1 млн, где зафиксировали самые большие объёмы продаж новых автомобилей в феврале.

По информации агентства «Автостат Инфо», в прошлом месяце на российском рынке было реализовано 95 911 новых легковых автомобилей, что на 1,2% меньше.

Лидирует по объёмам продаж Москва, где показатель составил 14 710 проданных авто. Вторым крупным стал рынок Санкт-Петербурга, где автодилеры реализовали 6 417 новых легковушек.

Третьим в рейтинге оказался Екатеринбург с результатом 1 442 авто. Казань и Самара вошли в пятерку лидеров с результатом 1 390 и 1110 проданных машин.

В десятке городов-миллионников РФ по продажам новых автомобилей оказались: Нижний Новгород (978 ед), Ростов-на-Дону (963 ед.), Челябинск (963 ед.), Уфа (945 ед.) и Пермь (853 ед.).