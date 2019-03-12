Салон нового кроссовера Genesis GV80 представлен на шпионских фото

Бренд Genesis готовит к выходу свой новый кроссовер, который уже не раз замечали во время тестирования.

На этот раз фотошпионам удалось заглянуть в салон новинки, которая носит название GV80. Экстерьер первого в линейке бренда кроссовер будет выполнен в стилистике одноименного концепта, представленного в Нью-Йорке.

В стиле прототипа выполнят и салон, где будет большой дисплей и необычный руль, где установят тачпады. Модель будет создана на заднеприводной платформе, а линейка двигателей будет представлена силовыми установками, которые предлагаются для больших седанов марки.

В дальнейшем кроссовер получит гибридную версию. Презентация нового GV80 ожидается в конце этого года, а в продаже он появится только в 2020 году.