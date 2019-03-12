Новое поколение BMW M3 получит полный привод

Представитель баварский марки рассказал про новое поколение BMW M3. Как оказалось, эта модель получит технологии позаимствованные у X3 M и M5. От первого будет позаимствован трёхлитровый шестицилиндровый рядный твин-турбо мотор, а от второго достанется полный привод xDrive.

Новый двигатель для BMW M3 сейчас используется в X3 M и X4 M, а его мощность составляет 480 сил при 600 Нм крутящего момента.

Причем в серии Competition отдача мотора вырастает до 510 л.с. Трансмиссия в новом поколении M3 будет 8-ступенчатая автоматическая M Steptronic с функцией Drivelogic.

Работать она будет с системой полного привода xDrive, в котором реализована возможность отключения передней оси.

Помимо нового мотора и полного привода в BMW M3 установят электронный усилитель руля и активные амортизаторы, которые тоже позаимствуют у BMW M5 и специально адаптируют для младшего седана.

Помимо этого для «заряженной тройки» предложат 19 и 20-дюймовые колесные диски и покрышки Michelin Pilot Sport 4 S.