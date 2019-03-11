Немецкий автопроизводитель для российских клиентов в марте предлагает приобрести седан Volkswagen Polo с 10% скидкой.
Седан Volkswagen Polo в марте предлагается с 10% скидкой
11.03.2019 21:58
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Скидка предоставляется в рамках государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а за счет этого клиент может получить дополнительную выгоду в размере 10% от выбранной стоимости машины.
Напомним, госпрограмма «Первый автомобиль» доступна для тех, кто машины приобретает впервые.
Воспользоваться программой «Семейный автомобиль» могут россияне, у которых двое и более несовершеннолетних детей.
Для покупки авто по новым госпрограммам нужно выбрать модель отечественного производства стоимостью не более 1 млн. рублей.
Volkswagen Polo как раз подходит под новые условия программ, ведь он собирается в России на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге.
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