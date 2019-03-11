Седан Volkswagen Polo в марте предлагается с 10% скидкой

Немецкий автопроизводитель для российских клиентов в марте предлагает приобрести седан Volkswagen Polo с 10% скидкой.

Скидка предоставляется в рамках государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а за счет этого клиент может получить дополнительную выгоду в размере 10% от выбранной стоимости машины.

Напомним, госпрограмма «Первый автомобиль» доступна для тех, кто машины приобретает впервые.

Воспользоваться программой «Семейный автомобиль» могут россияне, у которых двое и более несовершеннолетних детей.

Для покупки авто по новым госпрограммам нужно выбрать модель отечественного производства стоимостью не более 1 млн. рублей.

Volkswagen Polo как раз подходит под новые условия программ, ведь он собирается в России на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге.