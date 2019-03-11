Компания Bugatti выпустит 500 детских электрокаров по 30 000 евро

В 1926 году Этторе Бугатти для своего сына Роланда сделал Bugatti Baby. Эта машина была копией Bugatti Type 35, но только в два раза меньше по размерам.

Изначально Bugatti Baby планировалось создать в единственном экземпляре, но после большого количества просьб от клиентов, которые посещали Мольсайм, было решено детский Bugatti отправить в серийное производство. Так, с 1927 по 1936 год было выпущено 500 экземпляров Bugatti Baby.

Теперь Bugatti за 30 тысяч евро (2,2 млн рублей) предлагает купить Baby II. Машина уже оборудована электрическим мотором, съёмной батарей и системой рекуперации.

В детской машинке с электрическим мотором сделали три режима работы. Первый режим — детский. В нем электродвигатель способен выдавать только 1,36 л.с., а максимальная скорость ограничена на отметке 20 км/ч.

Второй режим заставляет мотор генерировать 5,5 л.с., а максимальная скорость уже составит 45 км/ч.

Третий режим уже включается с помощью специально ключа и он снимает все ограничения, то есть мотор уже работает на 13,6 л.с., а ограничения скорости вообще нет.

В детском автомобиле Bugatti Baby II установили мощную оптику, мощную тормозную систему, кожаное кресло и приборную панель окантованную алюминием.