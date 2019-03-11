Новинкой становится роскошный минивэн, который уже доступен для заказа на китайском рынке в трех версиях. Роскошный минивэн Geely на платформе Volvo оценили в 980 000 рублей в эквиваленте, тогда как топовая версия получила ценник 1,4 млн рублей.

Минивэн имеет следующие габариты: 4 706/1 909/1 713 мм, размер колесной базы составляет 2 805 мм. На рынке модель будет представлена с шести- и семиместным салоном. Линейка двигателей представлена 1,8-литровым двигателем, оснащенным турбиной.

Его мощность составляет 184 лошадиных сил, а в паре с ним работает шестискоростной автомат. Также Geely Jiaji предложат в версии с таким же ДВС, но работать он будет с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность установки составит 190 л.с.

В качестве трансмиссии в данном случае предложат семискоростной робот с двумя сцеплениями. Заявленный расход топлива установкой составляет 5,9 литра.

Будет предлагаться минивэн и с подзаряжаемой гибридной установкой, где будет 1,5-литровый мотор и два электродвигателя.

В данном случае отдача составляет 258 л.с., а расход будет 1,6 литра в смешанном цикле. Все версии автомобиля будут работать только с переднеприводной системой.