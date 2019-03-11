Самый большой внедорожник от BMW и Brilliance представят в сентябре

Две компании ведут разработку нового большого кроссовера, который уже был замечен в ходе тестирования.

Между тем представители BMW и Brilliance уже сообщили, что самый большой внедорожник будет представлен в сентябре.

На рынок новинка выйдет под названием Brilliance V9 и станет флагманским в линейке. Его серийная сборка будет налажена на совместном предприятии в Китае.

Судя по шпионским фото, Brilliance V9 получит массивную решетку радиатора, горизонтальные задние фонари, а в салоне будет располагаться большой экран мультимедийной системы.

Семиместная новинка, как ожидается, будет иметь моторную гамму, представленную турбированным двигателем. Его мощность будет 231 л.с., а показатель крутящего момента – 300 нм.

В паре с двигателем предложат семискоростной робот Getrag или шестискоростную механику.