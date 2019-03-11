Названы цены на новый кроссовер Cadillac XT6 2020

Американская марка объявила о старте приема предварительных заказов на кроссовер XT6 нового модельного года.

Среднеразмерный автомобиль поступит в продажу с одним бензиновым двигателем объёмом 3,6 литра.

Его мощность составляет 310 л.с., а в качестве трансмиссий доступен только девятискоростной автомат.

Для заказа предлагается только две версии — Premium Luxury и Sport Control. Первая получила ценник 53 590 долларов или 3,54 млн рублей.

В этом исполнении будет доступен привод на передние колеса. В более дорогом исполнении за 58 090 долларов или 3,8 млн рублей будет предлагаться полный привод.

Отличаться новый XT6 2020 модельного года будет пересмотренным списком оборудования, который пополнился новыми системами безопасности и помощи водителю.