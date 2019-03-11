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Новый кроссовер Chevrolet Tracker дебютирует уже в марте

Новости
11.03.2019 07:43
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Марка Chevrolet готовит к выходу на рынок новое поколение своего кроссовера Tracker. Его презентация состоится уже в марте, но точную дату пока не озвучивают.

Первым рынком, где появится автомобиль станет китайский. Между тем в базу Министерства и промышленности КНР новый Chevrolet Tracker уже занесли, где также были опубликованы и фотографии. Модель, судя по снимкам получит интерьер и экстерьер в стиле нового Chevrolet Orlando.

К тому же кроссоверу изменили длину, которая стала больше на 22 мм и составляет 4 270 мм. Колесная база также выросла и составила 2 570 мм, что 15 мм больше.

Линейка двигателей будет представлена литровым турбированным двигателем. Его мощность, работая в паре с 6-ступенчатой механикой или роботом, составит 116 лошадиных сил.

Полноприводная система будет предлагаться за дополнительную плату. Предварительная стоимость кроссовера составит 100 тысяч юаней или 980 тысяч рублей.

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