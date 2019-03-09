Автомобили Hawtai могут полностью покинуть российский авторынок

Этой компании так и не удалось найти среди россиян своего покупателя. По мнению экспертов, высокие цены, устаревший дизайн и старые технологии, а также низкое качество сборки и отсутствие нормального сервиса делает Hawtai непривлекательной в РФ.

Сейчас на российском сайте автопроизводителя указаны кроссоверы Boliger и Laville, причем первый до октября 2018 года производился на заводе Derways в Черкесске.

ОТТС для Boliger было выдано специально для этого предприятия, но сейчас производственная площадка Derways остановлена в связи с обвинением в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщают «Известия», Hawtai поставлять кроссовер Boliger из Китая не может, также он не может наладить сборку модели и на других предприятиях, так как для всего этого нужна новая сертификация.

В прошлом году Hawtai в РФ реализовала 86 машин, а это на 18 меньше, чем в 2017 году, но тут стоить отметить, что марка плохо продаётся даже на китайском рынке.

Ее продажи составляют примерно по 40 тыс. авто в год, а это очень мало для китайского рынка.