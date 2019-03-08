К этом времени планируется выйти на максимальный объём производства автомобилей – порядка 5 тысяч выпущенных экземпляров в год.

О том, что продажи автомобилей Aurus на рынке Европы начнутся в 2021 году сообщил глава Минпроторга Денис Мантуров.

Напомним, что презентация седана и лимузина марки Aurus проходила на автосалоне в Женеве. О том, что эти автомобили появятся на европейском рынке стало известно еще в прошлом году, когда были отправлены первые экземпляры для сертификации.

Сейчас представители Aurus ведут переговоры с зарубежными партнерами, которые будут осуществлять продажу и обслуживание машин.

Стоит отметить, что пока объёмы выпуска Aurus не велики и ближе к концу следующего года планируется наладить полноценное производство моделей на предприятии в Татарстане.