700-тысячный экземпляр Renault Logan продали в России

В РФ Renault Logan значительно популярнее, чем на таких крупных для модели рынках как Бразилия и Румыния.

С момента запуска в России производства Logan, французский автопроизводитель выпустил и продал уже более 700 тыс. авто. Модель производится в нашей стране с апреля 2005 года.

В 2014 году было представлено новое поколение, а в прошлом году на российском рынке стартовала обновленная версия Logan. В ней изменили оптику, радиаторную решетку и бампера.

Также в прошлом году была представлена кросс-версия седана Logan Stepway, которая получила пластиковый некрашеный обвес по периметру и увеличенный до 195 мм дорожный просвет.