В РФ Renault Logan значительно популярнее, чем на таких крупных для модели рынках как Бразилия и Румыния.
700-тысячный экземпляр Renault Logan продали в России
07.03.2019 22:15
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С момента запуска в России производства Logan, французский автопроизводитель выпустил и продал уже более 700 тыс. авто. Модель производится в нашей стране с апреля 2005 года.
В 2014 году было представлено новое поколение, а в прошлом году на российском рынке стартовала обновленная версия Logan. В ней изменили оптику, радиаторную решетку и бампера.
Также в прошлом году была представлена кросс-версия седана Logan Stepway, которая получила пластиковый некрашеный обвес по периметру и увеличенный до 195 мм дорожный просвет.
Renault презентовала на ММАС-2018 седан Renault Logan Stepway
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