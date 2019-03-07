Кроссовер Renault Captur нового поколения превратят в гибрид

Renault новое поколение популярного кроссовера Captur оснастит гибридной силовой установкой, которая будет позаимствована у пятого поколения Clio.

Зарубежное издание Motor1 опубликовало шпионские снимки гибридного Captur и сообщило некоторые подробности.

Гибридная версия французского паркетника получит силовую установку под названием E-tech, которая состоит из 90-сильного бензинового мотора и 40-сильного электрического двигателя.

Батарея в кроссовере будет 9,8 кВт, а это обеспечит Captur возможность проехать на электрической тяге порядка 40 км.

По слухам Renault Captur будет представлен и в полностью электрической версии, но о ней пока нет никакой информации. Предположительно новая генерация кроссовера будет представлена в 2020 году.