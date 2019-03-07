VinFast представила обновленный кроссовер на базе BMW X5

Вьетнамская компания VinFast в рамках автошоу в Женеве представила обновленный вариант своего кроссовера с названием Lux.

Этот автомобиль построен на платформе от BMW X5 предыдущей генерации и теперь имеет двигатель от General Motors.

В частности силовая установка модели позаимствована от спорткара Chevrolet Corvette. Речь идет о 6,2-литровом двигателе с 8 цилиндрами.

Его мощность составляет 460 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 624 Нм. Максимальная скорость кроссовера ограничена электроникой на отметке 300 км/ч. Ранее в движение Lux приводился двухлитровым турбированным агрегатом.

Говоря об обновлениях во внешности и салоне, то среди изменений можно отметить измененную решетку радиатора, увеличенные воздухозаборники, сдвоенные патрубки выхлопной системы, а также появились красные суппорты.

При оформлении интерьера использовалась кожа и карбон, а еще там расположили вертикальный 10,4-дюймовый экран.