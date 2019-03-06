Китайская компания на российском рынке стала предлагать более доступные модификации седана Geely Emgrand 7.
Седан Geely Emgrand 7 в России получил новый мотор и подешевел
06.03.2019 15:48
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Модель теперь предлагается с новым полуторалитровым двигателем, по сниженной цене. Снизить стоимость удалось за счет двигателя и пересмотренного списка опций.
Теперь в базовых комплектациях седан доступен с 1,5-литровым 103-сильным двигателем.
Показатель крутящего момента мотора составляет 140 Нм, а в качестве трансмиссии предлагается механическая коробка.
Минимальная цена седана Geely Emgrand 7 теперь составляет 735 000 рублей, тогда как ранее базовым был автомобиль с 1,8-литровым мотором по цене на 140 тысяч рублей дороже.
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