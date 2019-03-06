Седан Geely Emgrand 7 в России получил новый мотор и подешевел

Китайская компания на российском рынке стала предлагать более доступные модификации седана Geely Emgrand 7.

Модель теперь предлагается с новым полуторалитровым двигателем, по сниженной цене. Снизить стоимость удалось за счет двигателя и пересмотренного списка опций.

Теперь в базовых комплектациях седан доступен с 1,5-литровым 103-сильным двигателем.

Показатель крутящего момента мотора составляет 140 Нм, а в качестве трансмиссии предлагается механическая коробка.

Минимальная цена седана Geely Emgrand 7 теперь составляет 735 000 рублей, тогда как ранее базовым был автомобиль с 1,8-литровым мотором по цене на 140 тысяч рублей дороже.