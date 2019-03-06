Возрожденный бренд Hispano Suiza выпустил карбоновый электрогиперкар

Возрожденная Hispano Suiza Cars, S.L. показала свой первый электрический гиперкар, внешность которого отсылает к оригинальному Hispano Suiza Dubonnet Xenia 1930-х годов.

Машина получила название Carmen и она построена вокруг карбонового монокока массой всего 195 кг.

Оснастили машину кастомной силовой установкой, состоящей из двух электрических моторов суммарной мощностью 1020 л.с.

Батарея ёмкостью 80 киловатт-часов получила жидкостное охлаждение и ее в машине разместили в центральном тоннеле и за сиденьями. На полном заряде Hispano Suiza Carmen способен проехать до 400 км/ч.

Разгон до первой «сотни» у электрокара займет менее трех секунд, а максимальная скорость гранд-турера составляет 250 км/ч.

В салоне автомобиля будут использоваться исключительно премиальные отделочные материалы. Указано, что по просьбе заказчика салон пропитают выбранным парфюмом.

Стоит отметить, что в салоне Carmen решили еще установить часы со швейцарским механизмом.

Hispano Suiza Carmen будет выпущено всего 19 ед. Стоимость одного экземпляра стартует от 1,5 миллиона евро, что в пересчете 111,7 млн рублей.