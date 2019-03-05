Hyundai сделала цифровой ключ от автомобиля в смартфоне

Hyundai показал свою новую технологию, которая позволит автовладельцу открыть автомобиль с помощью смартфона.

Для этого у владельца на устройстве помимо модуля NFC должно быть установлено специальное приложение. Система работает на очень близком расстоянии, причем в ее память можно внести до четырёх водителей.

При распознавании смартфона и соответственно его владельца, система под его ранее занесенный профиль автоматически настроит боковые зеркала, кресло и положение рулевого колеса.

Для того, чтобы открыть дверь машины, владелец должен поднести свой смартфон к дверной ручке, а именно там находится модуль NFC.

В компании отметили, что их решение позволяет настроить параметры под определенного водителя. К примеру, ограничить использование некоторых опций или время использования машины.