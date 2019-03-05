Lamborghini презентовал лимитированный 770-сильный Aventador

В Женеве на открывшемся автосалоне был представлен самый дорогой серийный вариант Lamborghini Aventador SVJ.

Итальянская марка привезла на мотор-шоу Aventador SVJ Roadster, который будет выпущен тиражом в количестве 800 ед. и за него автопроизводитель запросил от 387 тысяч евро.

Стоит отметить, что это самая высокая цена за модель семейства, если не считать различные ограниченные версии гиперкара.

В Lamborghini Aventador SVJ Roadster крыша состоит из двух частей. Она полностью съёмная и ее без труда можно поместить в багажный отсек спереди.

В родстере гиперкара сохранили активные элементы аэродинамических элементов, при этом машина получилась на 50 кг меньше классической версии Aventador SVJ и ее вес составляет 1575 кг.



Силовой агрегат в Aventador SVJ Roadster 6,5-литровый атмосферный. Он выдает 770 л.с. и 720 Нм крутящего момента.

С таким ДВС разгон у родстера составляет 2,9 секунды, а до 200 км/ч машина разгоняется за 8,8 секунды, тогда как максимальная скорость гиперкара ограничена на отметке 350 км/ч.