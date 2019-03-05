Nissan на открывшемся для журналистов Женевском автосалоне показал свой новый концепт IMq.
Компания Nissan показала предвестника нового Nissan Qashqai
05.03.2019 16:34
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Эта модель должна дать представление о том, как будет выглядеть новое поколение Qashqai. Разработкой Nissan IMq занимались специалисты лондонского офиса, которые создали машину длиной около 4,5 метра с задними дверьми открывающимися против хода. Сам концепт полностью выполнен в новой стилистике марки.
Силовая установка кроссовера гибридная. Машина приводится в движение двумя электрическими моторами суммарной мощностью 340 л.с.
Блок батарей питается от 1,5-литрового турбомотора, который служит в качестве генератора для зарядки аккумуляторов.
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