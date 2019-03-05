Компания Nissan показала предвестника нового Nissan Qashqai

Эта модель должна дать представление о том, как будет выглядеть новое поколение Qashqai. Разработкой Nissan IMq занимались специалисты лондонского офиса, которые создали машину длиной около 4,5 метра с задними дверьми открывающимися против хода. Сам концепт полностью выполнен в новой стилистике марки.

Силовая установка кроссовера гибридная. Машина приводится в движение двумя электрическими моторами суммарной мощностью 340 л.с.

Блок батарей питается от 1,5-литрового турбомотора, который служит в качестве генератора для зарядки аккумуляторов.