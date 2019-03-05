На торговой онлайн-площадке в России можно будет купить автомобили марки Chery, а в дальнейшем появятся и другие представители автопрома.
AliExpress начала продавать автомобили в России
05.03.2019 10:40
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С 5 марта на AliExpress в России стартовали продажи кроссоверов Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. Помимо этого в разделе авто добавили продажу аксессуаров и комплектующих.
По словам представителя AliExpress, в России сейчас наблюдается повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых продажа товаров для авто и двухколесного транспорта.
Специалисты считают, что AliExpress с автомобилями не сможет составить конкуренцию дилерским центрам.
Но можно отметить, что AliExpress уже не является площадкой, где продают самые дешевые товары для дома.
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