AliExpress начала продавать автомобили в России

На торговой онлайн-площадке в России можно будет купить автомобили марки Chery, а в дальнейшем появятся и другие представители автопрома.

С 5 марта на AliExpress в России стартовали продажи кроссоверов Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. Помимо этого в разделе авто добавили продажу аксессуаров и комплектующих.

По словам представителя AliExpress, в России сейчас наблюдается повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых продажа товаров для авто и двухколесного транспорта.

Специалисты считают, что AliExpress с автомобилями не сможет составить конкуренцию дилерским центрам.

Но можно отметить, что AliExpress уже не является площадкой, где продают самые дешевые товары для дома.