Для Женевского автосалона Dacia подготовила новые спецверсии популярных в Европе моделей Duster, Logan MCV Stepway и Sandero Stepway.
Модели Duster, Logan, Sandero и Dokker получили новую спецверсию
04.03.2019 22:55
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В зависимости от рынка машины получат к названию приставку Ultimate или Techroad, и помимо внешних изменений они будут предлагаться с дополнительными опциями.
Так полноприводная версия кроссовера Duster будет доступна с новым TCe мотором.
Внешне версии Ultimate или Techroad будут отличатся окрасом кузова, в частности предложат красный или серый цвет.
На корпусах боковых зеркал и кузове появятся виниловые наклейки, также будут предложены новые легкосплавные колесные диски.
В спецверсиях установят парковочные датчики, мультимедийную систему с поддержкой смартфонов, а в кроссовере Duster еще появится климат-контроль и новый 1,3-литровый ДВС мощностью 128 и 148 л. с. в зависимости от версии.
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