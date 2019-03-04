Модели Duster, Logan, Sandero и Dokker получили новую спецверсию

Для Женевского автосалона Dacia подготовила новые спецверсии популярных в Европе моделей Duster, Logan MCV Stepway и Sandero Stepway.

В зависимости от рынка машины получат к названию приставку Ultimate или Techroad, и помимо внешних изменений они будут предлагаться с дополнительными опциями.

Так полноприводная версия кроссовера Duster будет доступна с новым TCe мотором.

Внешне версии Ultimate или Techroad будут отличатся окрасом кузова, в частности предложат красный или серый цвет.

На корпусах боковых зеркал и кузове появятся виниловые наклейки, также будут предложены новые легкосплавные колесные диски.

В спецверсиях установят парковочные датчики, мультимедийную систему с поддержкой смартфонов, а в кроссовере Duster еще появится климат-контроль и новый 1,3-литровый ДВС мощностью 128 и 148 л. с. в зависимости от версии.