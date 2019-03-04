Электрокар Jaguar I-Pace признали «Автомобилем года в Европе»

Компания Jaguar получила почетную награду, причем ее автомобили получают такое звание впервые.

Электрокар Jaguar I-Pace признали «Автомобилем 2018 года в Европе», к тому же сообщается, что победителя конкурса смогли назвать только после проведенного дополнительного голосования.

Теперь у компании Jaguar есть награда Car of the Year 2018, которую присудили Jaguar I-Pace 60 журналистов из 23 стран мира. Главным конкурентом на конкурсе для кроссовера стал Alpine A110.

Обе модели набрали одинаковое количество баллов, из-за чего и пришлось проводить дополнительное голосование.

Третьим по баллам оказался хэтчбек новой генерации Kia Ceed, а четвертым и пятым – новый Ford Focus и Citroen C5 Aircross.

Напомним, что в прошлом году почетное звание получил шведский кроссовер Volvo XC40.