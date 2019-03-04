Компания Jaguar получила почетную награду, причем ее автомобили получают такое звание впервые.
Электрокар Jaguar I-Pace признали «Автомобилем года в Европе»
04.03.2019 22:09
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Электрокар Jaguar I-Pace признали «Автомобилем 2018 года в Европе», к тому же сообщается, что победителя конкурса смогли назвать только после проведенного дополнительного голосования.
Теперь у компании Jaguar есть награда Car of the Year 2018, которую присудили Jaguar I-Pace 60 журналистов из 23 стран мира. Главным конкурентом на конкурсе для кроссовера стал Alpine A110.
Обе модели набрали одинаковое количество баллов, из-за чего и пришлось проводить дополнительное голосование.
Третьим по баллам оказался хэтчбек новой генерации Kia Ceed, а четвертым и пятым – новый Ford Focus и Citroen C5 Aircross.
Напомним, что в прошлом году почетное звание получил шведский кроссовер Volvo XC40.
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