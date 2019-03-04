В России появился дизельный кроссовер Audi Q8

Audi в России начала продажи новой версии вседорожника Q8. Эта модель теперь предлагается с дизельным мотором и обозначается он как 45 TDI quattro.

Стоит отметить, что дизельный вариант немецкой машины на 110 тыс. рублей дешевле бензиновой версии.

Audi Q8 45 TDI quattro в дилерских центрах марки можно заказать по цене от 4 990 000 рублей, а вот бензиновый вариант внедорожника доступен от 5 100 000 рублей.

В новинке под капотом устанавливают турбированный 3,0-литровый дизельный ДВС мощностью 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

Трансмиссия доступна только автоматическиая с фирменной системой полного привода и центральным дифференциалом Torsen.

Дизельный вариант Q8 способен от 0 до 100 км/ч разгоняться за 7 сек. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 225 км/ч.

Для Audi Q8 45 TDI quattro в качестве дополнительной опции предлагается пневмоподвекска, подруливающие задние колеса, акустическая система Bang & Olufsen, проекционный дисплей, панорамная крыша и матричная головная оптика.